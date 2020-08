Pascal Pilotte est le nouveau RTFJ du RCS Brainois Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Il était en fonction ces derniers mois à l’AFC Tubize dans la fonction de RTFJ. © Sterpigny

Pascal Pilotte, ancien coach de Grez et de Wavre, rejoint les rangs du RCS Brainois après une expérience au sein de l'école des jeunes de l'AFC Tubize. A Braine, il occupera la fonction de Responsable Technique de la Formation des Jeunes (RTFJ).



Le communiqué du club

Nous avons le plaisir d’annoncer l’engagement de Pascal Pilotte au poste de RTFJ (Responsable Technique de la Formation des Jeunes) de notre Ecole des Jeunes.

Pascal prendra donc la succession d’Eddy Brogniez qui nous avait quittés de commun accord pour raison professionnelle.

Pascal est bien connu dans le football du Brabant wallon pour avoir notamment eu en charge les équipes fanions de Grez Doiceau et du RJ Wavre. Pascal était en fonction ces derniers mois à l’AFC Tubize dans la fonction de RTFJ.

Nous souhaitons la bienvenue à Pascal et beaucoup de succès à la tête de notre Ecole des Jeunes.