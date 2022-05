Pascal Pilotte quitte le RCS Brainois et s'offre un nouveau challenge Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Après deux années en tant que RTFJ, Pascal Pilotte devient T2 de Rupel Boom, en Nationale 1. © sterpigny

Il y a deux ans, Pascal Pilotte rejoignait le RCS Brainois pour endosser un rôle de RTFJ. En début de saison, il a même accepté une double casquette en prenant en charge le rôle de T1 de l'équipe première. Rôle qu'il cèdera en cours de saison à Olivier Suray.



Mais après deux ans au club, Pascal Pilotte quitte Braine pour relever un nouveau challenge puisqu'il retrouvera le chemin du petit banc en tant que T2 de Rupel Boom, pensionnaire de Nationale 1.





Le communiqué du club

Pascal Pilotte opte pour un nouveau challenge

Arrivé au Club voici deux ans, Pascal a largement contribué à la récupération de notre label trois étoiles.

A l’aube de cette saison il avait accepté le double challenge de prendre en charge l’équipe première ainsi que le poste de responsable technique de la formation des jeunes (RTFJ).

Pascal avait été remplacé en octobre par Olivier Suray pour l’équipe première mais avait continué son deuxième mandat.

Pascal aura aussi joué un rôle majeur durant les deux années « Covid » en participant activement au maintien des entraînements et des matchs pour l’ensemble de l’école des jeunes dès que le protocole sanitaire le permettait.

Pascal va cependant quitter le RCSB pour embrasser un nouveau challenge en tant que T2 de Rupel Boom (N1) récemment passé sous pavillon américain. Nous tenons à remercier Pascal pour son boulot exemplaire et pour sa convivialité.

Un grand monsieur nous quitte et nous lui souhaitons le meilleur dans son nouveau challenge.

Le Comité du RCSB a déjà commencé les réunions exploratoires pour assurer son remplacement dans les meilleurs délais. Nous communiquerons prochainement à ce sujet.

Le comité du RCSB