Pascal Pilotte, présent à Braine en qualité de RTFJ, est le nouvel entraîneur de l’équipe première. Une nomination qui traduit la volonté du club de miser sur la jeunesse pour construire l’avenir.

Pascal, comment s’est déroulée votre nomination ?

"Avec Henri, nous sommes en contact depuis quelques années et on s’apprécie énormément. Ce n’est pas la première fois qu’il me sollicite pour son équipe première. Dans le cadre de ces communications régulières, je lui avais fait part il y a plusieurs mois du projet que je voulais mettre en place à Tubize, à savoir celui de nommer le directeur de l’académie au poste d’entraîneur de l’équipe première pour donner plus de cohérence au projet jeunes. Tubize avait fait un autre choix mais je crois que cette idée était restée dans la tête d’Henri. Lorsque la direction de Braine m’a convoqué il y a quelques semaines pour évoquer ce projet, ma petite fibre d’entraîneur s’est réveillée. Il était toutefois hors de question d’aller plus loin avant de connaître la décision de Thierry Blindenbergh.