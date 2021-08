Encaisser un but très tôt dans la rencontre comme Braine l’a fait à Jodoigne (3-1) n’est jamais une bonne chose.



Pour Pascal Pilotte, la défaite ne se joue pas à ce moment de la partie. "Quand on prend un but aussi tôt dans la rencontre, je ne pense pas que cela ait une incidence importante sur la suite de la partie car vous avez encore le temps de réagir. Cela n’a pas eu d’impact sur le moral, au contraire du second qui fait beaucoup de mal", reconnaît le coach brainois.

Là où la déception est plus grande dans le chef de Pascal Pilotte, c’est dans la multiplication des erreurs commises par ses joueurs. "Comme on s’y attendait, nous avons eu la possession mais nous savions aussi que la moindre petite erreur serait sanctionnée. C’est là que je suis le plus déçu mais je ne veux blâmer personne. Il faudra simplement se remettre en question et repartir de l’avant car cette défaite ne change rien par rapport à notre bon début de préparation."

Une rencontre où l’on dénombrait 11 cartons dégainés par l’arbitre. "C’est beaucoup par rapport au match qu’on a vu. Mais je n’analyserai que la prestation de mes joueurs, pas celle de l’arbitre."