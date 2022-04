Olivier Lallemand est coordinateur sportif et responsable des transferts pour la RAS Jodoigne. Son fils Loris fait partie du noyau de la D3, alors que le second, Matteo, a commencé la saison avec les U 19 avant de monter en P3. Dimanche, il a fait une première apparition sur le banc en D3, pour le plus grand plaisir de son paternel. "Il le mérite. La veille avec la P3, il a mis deux buts et donné un assist et sa convocation en D3 s’est faite naturellement." (...)