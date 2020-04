Plusieurs clubs bruxellois et du Brabant wallon ont perdu leur label trois étoiles.

Le Crossing et Jette devraient récupérer leur label trois étoiles

Neuf clubs brabançons labellisés trois étoiles

Ce mercredi, l'ACFF a communiqué les labels octroyés pour la saison 2019-2020 . Si certains se félicitent d'avoir gagné une étoile, on note que 32 clubs se sont vus relégués d’une étoile pour non-respect d’un ou plusieurs critères, même si ceux-ci ont toujours la possibilité d’introduire un recours jusqu’au 8 avril 2020.Parmi les clubs qui ont perdu une étoile, on retrouve étonnement le RCS Brainois dont la qualité de la formation des jeunes est pourtant reconnue aux quatre coins du pays. Mais la perte de cette étoile, elle s'explique pour une seule raison.explique Henri Pensis.Perdre le label trois étoiles pour cette donne, voilà de quoi fâcher les dirigeants d’un club qui ne compte pas leurs heures pour offrir la meilleure formation possible aux jeunes.Des clubs comme l’Union, le Léo, Jette et le Crossing ont perdu une étoile. Mais dans les rangs jettois comme schaerbeekois on rassure et affirme que le club sera en ordre pour son deuxième passage., affirme René Kruys, président du RSD Jette.Pour le Crossing, il s’agit aussi d’un détail.confie Erdal Sevik, le président schaerbeekois.Parmi les clubs du Brabant wallon et de Bruxelles, neuf ont obtenu le label trois étoiles. Il s’agit de Grez-Doiceau, Boitsfort, Rixensart, Rebecq, Tubize, Wavre, Stockel, AS Brussels City et Jeunesse Molenebeek Académie.