Perwez s'apprête à être champion en P2: "Le titre restera beau mais il est un peu gâché" Brabant Wallon Sébastien Braun © EDA

Le président de Perwez s’exprime sans langue de bois et évoque notamment "l’affaire" des Héros du gazon…



Si "l’affaire" des Héros du gazon a animé la fin de la semaine dernière, elle n’a pas ravi Stéphane Lacourt, le président du RFC Perwez. "On arrive à l’apothéose d’une saison qui devrait être un aboutissement pour le club, les bénévoles et pour moi qui suis là depuis longtemps et qui essaie de monter depuis un paquet d’années. J’ai été vraiment très déçu de tels propos. J’ai été marqué et je comprends les gens de Mont-Saint-André qui sont furieux car ce sont des choses qui ne se disent pas. Je suis surtout triste pour mes joueurs que j’ai eus en ligne. (...)