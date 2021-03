Le club de P2 a fait parler de lui ces derniers jours en attirant notamment Benazzi ou Vandiepenbeeck.





Perwez est déjà parvenu à attirer quelques pointures. Après Benazzi il y a quelques jours et Vandiepenbeeck ce vendredi, on parle beaucoup du recrutement perwézien.

“Beaucoup de gens ne voient que les arrivées mais il ne faut pas oublier qu’il y a eu 13 départs. Tous les transferts entrants ont été ciblés avec des critères bien définis : qualité, mentalité, mix jeunesse et expérience, et local car oui, six des huit transferts sont de la région”, précise Christophe Mortier, un coach de Perwez ravi d’avoir été prolongé dès le mois de décembre. “Je remercie Stéphane Lacourt et Stéphane Rivet pour leur confiance. Cela nous a permis de nous mettre rapidement au travail et de boucler notre noyau.”

Un noyau moins large que celui de la dernière saison. “Nous avions 30 joueurs et il fallait réduire car avec le Covid, il faut oublier les gros noyaux ou les grosses primes. Nous avons établi un noyau avec un budget le plus sain possible, ce que nous offre ces 24 éléments.”