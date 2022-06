Philippe Gilbert, Arnaud De Lie, Ludovic Robeet… et peut-être d’autres grands noms des pelotons cyclistes professionnels actuels, c’est ce que les organisateurs du premier Critérium SD Worx du Brabant wallon espèrent voir au départ de Tubize le dimanche 28 août prochain.

Une grande première saluée avec beaucoup d’enthousiasme au vu du peu d’événements cyclistes organisés dans la Province. Cerise sur le gâteau, les dames n’ont pas été oubliées et auront droit à la même part de gâteau. "Les primes de course seront identiques sur la course féminine et masculine", a tenu à préciser Geert Smets, l’organisateur de la course, lors de la présentation de l’épreuve. (...)