Philippe Liard raccroche définitivement les crampons Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Le joueur de l'AFC Tubize, également passé par le RWDM, met un terme à sa carrière. © Moisse

Sorti de sa retraite pour reprendre du service à l'AFC Tubize, Philippe Liard a annoncé sur sa page Facebook qu'il mettait un terme à sa carrière, et ne poursuivra donc pas l'aventure sur le terrain avec la RUTB. Une carrière pleine pour celui que l'on a découvert à Tubize mais également suivi avec plaisir au RWDM.



"Clap de fin. Avec le sentiment d’être arrivé au bout cette fois... Merci à toutes ces belles rencontres grâce au ballon et Merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début. On aurait pu faire mieux! On aurait pu faire pire! Juste heureux d’avoir pu réaliser le métier que je rêvais de faire quand j’étais gamin. Prenez soin de vous, croyez en votre potentiel et travaillez car il n’y a que ça qui paye. À très vite pour d’autres projets", a-t-il indiqué.