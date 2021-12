Phivos Livaditis succède à Sébastien Dufour à Nivelles. Il poursuivra comme assistant coach au Brussels.





Phivos Livaditis a été choisi pour reprendre le poste de coach laissé vacant par Sébastien Dufour, suite à sa démission, à la tête de la TDM2.

Actuellement assistant coach au Brussels, il conduira ses deux rôles de concert. Il n’arrive pas en terres inconnues à Nivelles puisqu’il y a deux saisons, il était l’assistant de Sébastien Dufour.

"J’ai longuement discuté avec le président de Nivelles, Christophe Candi. Nous sommes parvenus à trouver un accord pour que cela soit possible. Succéder à Sébastien Dufour ne sera pas une tâche facile. Pouvoir fournir un travail équivalent en termes de qualité que celui proposé par Sébastien Dufour, c’est le premier challenge qui m’attend, indique le nouveau mentor nivellois. Mon second challenge sera de revigorer cette équipe et de remettre un peu de vie dans le vestiaire et sur le terrain, avec l’ambition de resserrer les rangs dans l’équipe afin qu’elle puisse retrouver au plus vite un niveau de jeu nécessaire pour évoluer à ce niveau. Enfin, mon troisième challenge, sans doute le plus important, est de faire des résultats et ainsi remettre Nivelles à sa place dans ce championnat. Clairement, je ne vais pas tout chambouler, les bases mises en place par Sébastien Dufour sont bonnes. On va juste faire un petit lifting et faire aussi quelques ajustements au niveau du jeu, surtout en défense."