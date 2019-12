Les Flandriens ont donné une bien triste image de leur club, à quelques mètres seulement des jeunes Tubiziens venus encourager leur équipe.

Des équipes de jeunes de l’AFC Tubize sont montés sur le terrain avant le coup d’envoi du match de D1 Amateurs face à Dender. Preuve de l’ambiance décontractée, les supporters visiteurs ont pris place dans la tribune latérale du stade Leburton, sans aucune séparation avec le public sang et or.

Alors que la rencontre se déroulait sans aucune animosité entre les deux équipes et que les visiteurs menaient au score, les fans du club flandrien ont commencé à chanter « Et les Wallons c’est du caca » à plusieurs reprises. Un bien triste exemple donné aux jeunes Brabançons qui se trouvaient juste à côté du banc tubizien, trois ou quatre mètres plus loin.

Un comportement scandaleux qui intervient quelques semaines après les incidents qui se sont déroulés durant les rencontres Malines-Charleroi et Courtrai-Standard, avec des insultes racistes qui ont visé Marco Ilaimaharitra et Paul-José Mpoku.