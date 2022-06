Cinq buts ! C’est l’écart avec lequel la RUTB devra l’emporter face à Mandel ce jeudi pour évoluer en N1 la saison prochaine. Et si la tâche ne semblait pas assez difficile comme cela, les Blanc et Or devront, en prime, composer sans leur serial buteur, Ismaël El Omari, meilleur buteur de la D2, et qui sera suspendu. Difficile donc d’imaginer un pire scénario pour ce match retour.

Alors qu’il y a à peine une semaine, et après la superbe performance réalisée du côté du Lyra-Lierse, beaucoup voyaient la RUTB filer tout droit vers la N1, c’était sans compter sur dimanche dernier, moment où toutes les planètes semblaient s’être alignées pour faire de cette potentielle réalité un lointain et doux rêve. (...)