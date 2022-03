Depuis la fusion Kangoeroes - Sint-Katelijne-Waver, l’Américaine Jessica Lindstrom ne connaît plus grand monde à Malines, où elle a passé deux saisons de 2019 à 2021. Peu importe l’adversaire, cette infatigable compétitrice a le souci constant de la performance. Un fighting spirit qui sera bien nécessaire ce mercredi soir (20 h 30) en demi-finale de Coupe de Belgique…

Et cela tombe bien pour les Castors car leur Américaine est en forme ces derniers temps. Après 11 points, 8 rebonds, 3 assists et 1 block shot face à Liège, l’US a été l’auteure d’un double-double à Boom : 21 points et 17 rebonds. "Je me sens mieux qu’en début de saison dans les systèmes. (...)