Pour leur première rencontre de championnat, Rebecq a engrangé ce qui peut être assimilé à un bon point en déplacement à Meux (1-1), qui reste sur une excellente campagne 2019-2020.

"On sait que c’est toujours particulier de venir à Meux qui propose beaucoup d’impact physique. On a bien réagi après le but qu’on a pris en restant bien en place. On savait qu’avec les qualités offensives qu’on a, on aurait encore des possibilités dans la rencontre. Si on avait été un peu plus réalistes, on aurait même pu revendiquer les trois points", expliquait le coach Dimitri Leurquin, satisfait de l’intensité mise par ses joueurs. "Physiquement, on était au point mais on se doutait qu’il y aurait un petit déficit de rythme. On l’a cependant comblé par l’envie. On voulait bouffer chaque ballon."