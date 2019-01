Le vent, la pluie et le froid ont freiné les ardeurs de certains joggeurs ce samedi, dans la cité aclote.

Un peu plus de 1 450 personnes ont pris part à la première manche du Challenge du Brabant wallon ce samedi après-midi. Il faut dire qu’en plus du parcours très exigeant dans les rues vallonnées de Nivelles, les coureurs ont dû affronter les intempéries. Ce qui donne finalement une affluence moyenne, puisque l’édition précédente avait attiré plus de 1 600 sportifs.





Les résultats

Hommes

1. R. Durviaux 33.58; 2. S. Strollo 35.37; 3. D. Galerin 36.16; 4. A. Lauwers 36.34; 5. G. Demeulemeester 36.38; 6. A. Matthys 37.00; 7. A. Heuninck 37.06; 8. R. Van Wetter 37.21; 9. R. Paul 37.23; 10. M. Demeke 37.25; 11. G. Braem 37.30; 12. G. Mine 37.40; 13. E. Poggi 37.42; 14. S. Bourgeois 37.43; 15. X. Beurms 37.46; 16. R. Deblander 37.49; 17. A. Leestmans 38.02; 18. D. Dehu 38.09; 19. G. Guelton 38.14; 20. C. Perzyna 38.40.

Femmes

1. D. Cupers 42.09; 2. S. Vanderzwalmen 43.18; 3. A. Vanmaeckelberghe 46.13; 4. M. Renders 46.49; 5. S. Dardenne 47.14; 6. S. Chretien 48.22; 7. C. Miolo 48.42; 8. E. Piraux 48.47; 9. M. Bauwens 49.31; 10. I. Vuksic 49.32