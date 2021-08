Pour le premier match en championnat de son histoire, la RUTB a assuré en s’imposant sans difficulté face à des Verlainois assez timides.

En effet, les hommes de Tibor Balog faisaient parfaitement circuler la balle et dominaient leurs adversaires, mais peinaient à trouver la solution. Il fallait attendre les arrêts de jeu, et une phase arrêtée pour voir Deliboyraz ouvrir le score de la tête et devenir à jamais le premier buteur en championnat du club.