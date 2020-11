Privée d’accès à la salle de LLN, Alexandra Mortant se blesse gravement: "Des athlètes comme Alexandra, il n’y en pas 50 en Belgique" Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny Grande espoir de l’athlétisme belge, Alexandra Mortant n’a pas reçu le droit de s’entraîner dans la salle indoor de LLN malgré les démarches effectuées par Noël Lévêque auprès de la direction technique de la LBFA. © D. R.

Samedi, Noël Lévêque n’a pas caché sa colère au moment d’évoquer la blessure encourue par sa protégée Alexandra Morant (16 ans le 9 décembre), grande espoir du sprint belge. Alors qu’elle sera parmi les favorites des championnats d’Europe U18 de 2021, elle n’a pas eu le droit de s’entraîner dans la salle indoor de Louvain-la-Neuve. Résultat des courses, alors que la température était proche de zéro degré vendredi soir, elle s’est blessée assez gravement lors de son entraînement en extérieur.



Une blessure qui aurait pu être évitée selon Noël Lévêque, son entraîneur et président du CABW, qui avait pourtant multiplié les démarches et les demandes pour permettre à son athlète de s’entraîner dans la salle indoor de LLN cet hiver. "Cela fait des semaines que j’ai demandé à la direction technique de la LBFA de modifier le statut d’Alexandra afin de lui permettre d’avoir accès à cette salle. Les athlètes sous contrat et les espoirs internationaux ont le droit de s’y entraîner, mais pas les athlètes comme Alexandra bénéficiant du statut jeunes talents. J’ai demandé à ce qu’Alexandra soit surclassée dans la catégorie espoirs internationaux puisqu’elle sera l’une des favorites des prochains championnats d’Europe U18 et qu’elle fait partie des meilleurs athlètes européennes de sa catégorie. Mais on a refusé ma demande de dérogation et on a laissé Alexandra parmi les jeunes talents, la privant d’accès à la salle de LLN."



Le plus aberrant pour Noël Lévêque, c’est que sa protégée avait accès à cette salle il y a un an… "Le comble c’est qu’elle avait accès à la salle librement l’hiver dernier. Un an plus tard, elle est bien meilleure mais l’accès lui est refusé. Je ne comprends vraiment pas ce que ça leur faisait de la laisser s’entraîner à LLN, d’autant que pendant qu’elle se blessait vendredi sur la piste, il n’y avait que trois athlètes dans la salle de LLN…"



Dans l’attente d’examens permettant d’estimer la gravité de sa blessure, Alexandra Mortant ne peut qu’attendre. "Rien que pour trouver une place pour réaliser cet examen on va perdre des jours précieux. Et ne parlons pas des semaines de préparation perdues alors que ceci ne serait probablement pas arrivé si on avait accédé à une requête qui me semblait toute légitime. Des athlètes comme Alexandra, il n’y en pas 50 en Belgique. Même à l’étranger on reconnaît sa valeur. Mais pas en Belgique semble-t-il…"