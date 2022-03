Basé au premier étage du hall omnisports Gaston Reiff, le club de boxe thaïlandaise Kurosaki Gym de Braine-l’Alleud compte une soixantaine de membres. "Ces deux, trois dernières années, nous observons que de plus en plus de filles poussent les portes du club, explique Vivian Miessen, fondateur et coach. Cette année, elles sont une vingtaine. La moyenne d’âge est de 16, 17 ans mais il y a pas mal de boxeuses âgées entre 20 et 30 ans et même au-dessus de 40 ans." (...)