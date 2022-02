Quatre prolongations et deux arrivées au FC Genappe Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Florian Deliege (RCS Nivellois) et Mathias Sanchez (La Rhodienne) ont signé à Genappe. © DR

Le FC Genappe enregistre quatre nouvelles prolongations pour la saison prochaine: Amaury Malbrancke, Samuel Forlini, Davide Queimadelas et Rudy Chenkep.



Le club acte également deux transferts entrants avec le jeune Florian Deliege (RCS Nivellois) et Mathias Sanchez défenseur central évoluant en D3 à La Rhodienne. "Il correspond parfaitement au profil recherché, jeune, avec une bonne formation et ayant l expérience de la nationale puisqu'il est un titulaire indiscutable dans son club actuel. On continue cette phase de consolidation en espérant prolonger encore trois ou quatre éléments du noyau 21-22 et acter 2 ou 3 joueurs entrants", précise Claudio Mariella, le président FC Genappe.