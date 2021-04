Alors que les interclubs nationaux sont d’ores et déjà annulés, quel Tennis Vlaanderen a décidé d’en faire de même, l’AFT garde l’espoir d’encore pouvoir organiser ses interclubs. "Tout dépendra du Codeco du 11 mai et l’autorisation ou non de la reprise des compétitions", précise Marc Hofmans, le président de l’AFT Brabant.

Si le feu vert est donné le 11 mai, les choses pourraient rapidement se mettre en place. "Si les compétitions sont à nouveau autorisées, nous espérons pouvoir démarrer les interclubs dès le 29 mai."