Le club est à la recherche d’un nouveau terrain et… d’un repreneur.

Il y a tout juste trois ans, Cyrille Ndongo-Keller, investisseur australien, débarquait à Wavre avec un projet ambitieux qui devait emmener le club en D1 dans les 15 ans. Malheureusement, ce projet n’aura finalement été qu’une illusion tant le club est allé de déconvenue en déconvenue, que ce soit sur le plan sportif ou extra sportif. Relégué en P1 au terme de cette saison, le club est également attaqué par de nombreux anciens joueurs, coachs et dirigeants pour des salaires impayés, sans compter de nombreuses autres dettes.



Aujourd’hui sans terrain pour l’accueillir, on se demande comment le club va pouvoir survire. Et pourtant, si Wavre Sports veut continuer d’exister et évoluer en première provinciale la saison prochaine, le club devra trouver un nouveau port d’attache dans un rayon de 30 kilomètres. Et ce, tant pour son équipe première que pour ses jeunes, alors que le club dispose de l’une des meilleures écoles de formation de la province.



Du côté de la direction on avoue être à la recherche d’un repreneur pour assurer la continuité et… espérer trouver un terrain d’entente avec la Ville de Wavre pour partager les installations avec Wavre-Limal. Reste à savoir si les autorités communales se montreraient ouvertes à cette éventualité, quelques heures après avoir éjecté le club du stade Justin Peeters.



L’ES Braine promue en P1?

Enfin, si Wavre Sports venait à ne pas trouver de terrain pour la saison prochaine et donc ne pas s’aligner en première provinciale, une place se libérerait automatiquement en P1, de quoi faire le bonheur de l’Entente Sportive Brainoise, meilleur deuxième de P2, qui se verrait dès lors promue en P1.