Quentin Becker quitte le RCS Brainois pour Genappe Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Un sacré renfort pour les pensionnaires de P1.

© Eda

Le FC Genappe poursuit son mercato et acte l'arrivée de Quentin Becker en provenance du RCS Brainois. "L'arrivée de Quentin est une très grosse plus value pour notre entrejeu. Un joueur de très grande qualité et polyvalent. Nous sommes très heureux de son arrivée", indique Claudio Mariella.