C’était au temps où Tubize rêvait. En août 2014, Sportizen débarque dans le Brabant wallon avec des valises pleines d’ambitions. La société sud-coréenne veut faire grimper le club de D2 en D1 dans les trois ans. Elle n’y parviendra pas. Mais lors de l’exercice 2015/2016, les Sang et Or font très bonne figure. Ils sont sacrés champions d’automne, mais craquent en fin de parcours. Ils finissent au pied du podium.

Dans le goal, Quentin Beunardeau. Le keeper arrive de Nancy avec six matchs de Ligue 2 disputés sur les quatre dernières saisons. Pas dingue. Il livre pourtant une année de haut vol, sous la houlette de Thierry Berghmans. Un an plus tard, il signe à Metz.

"Je ne joue que trois rencontres et l’équipe est reléguée de Ligue 1, se souvient le Français de 25 ans. La volonté est évidemment de remonter mais je ne fais pas partie du projet. Je me jette alors dans l’inconnu."

Au moment de quitter Tubize, Quentin Beunardeau n’a d’abord qu’un seul souhait : trouver un employeur en Belgique, là où il a réellement lancé sa carrière pro. Il n’imagine alors pas une seconde atterrir dans le championnat portugais pour 2018/2019. "Après Metz, je rejoins donc