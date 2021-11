Quentin Mahauden, 20 ans, aurait bien voulu marquer l’histoire du karaté belge (francophone) en décrochant une médaille au Mondial, le week-end dernier, à Dubaï. Il y a, en effet, quinze ans qu’un compatriote n’est plus monté sur le podium à l’échelle planétaire ! Et, malheureusement, il faudra encore attendre. Car Quentin s’est incliné dans le combat pour le bronze face au Kazakh Azhikanov, 20 ans, comme lui… Pas plus que Moscou, il y a quelques semaines, Dubaï n’a donc souri à notre meilleur karatéka actuel, logiquement déçu, malgré un top 5 pour sa première expérience à ce niveau.

Quentin, on vous imagine partagé, voire tiraillé entre deux sentiments à l’issue de ce Mondial aux Émirats arabes unis…

"Je le suis ! On a beau me dire qu’un top 5 mondial, c’est super, je ne peux m’en contenter. Je suis déçu de ne pas avoir décroché cette médaille qui m’aurait permis de terminer en beauté cette longue et intense saison."

Que vous a-t-il manqué face au Kazakh Azhikanov pour monter sur le podium ?

"Trois fois rien… Ce fut un combat fermé, au cours duquel mon adversaire n’a cessé de reculer pendant une minute et demie avant de réussir à marquer sur un coup de poing, au corps à corps. À partir de là, j’étais obligé de prendre encore plus de risques et il m’a contré, à deux reprises, pour l’emporter sur le score de 0-3. Mais ce n’était pas un beau combat. Que du contraire !" (...)