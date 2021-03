Ces dernières années, le monde du eSport n’a cessé de se développer et de réelles compétitions ont vu le jour. Une voie que la Pro League a suivie avec le lancement de la ePro League, compétition virtuelle où les 18 clubs de D1A sont représentés par des eplayer qui s’affrontent sur FIFA 21.

Un championnat au sein duquel on retrouve le Brabançon wallon Quentin Silini, qui défend les couleurs du… FC Bruges.

"Je suis joueur de Bruges depuis le début de la ePro League mise en place début décembre. C’est le club qui m’avait contacté au mois de novembre, de par ma réputation dans le monde du eSport puisque j’ai déjà été semi-pro en 2017 et que j’ai gagné pas mal de tournois. On a eu un premier entretien téléphonique et puis un autre via Zoom avec les dirigeants pour évoquer mon expérience mais aussi ma personnalité", explique cet habitant de Corbais, dans le Brabant wallon