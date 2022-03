À quatre journées de la fin du championnat, on commence à y voir plus clair au niveau des participants au tour final. Vainqueur de la première tranche, Perwez sera aussi champion et accédera directement à la P1. Il reste donc quatre sièges à distribuer et le premier reviendra à Waterloo, assuré mathématiquement de participer aux festivités de fin de saison.

Pour les trois autres places, Chastre tient le bon bout avec un calendrier qui ne semble pas insurmontable (Lasne-Ohain B, Ophain, La Hulpe et Perwez) pour les troupes d’Hassan Riani. "Le calendrier est correct mais tous les matches sont à jouer, prévient le coach. On doit encore se rendre à Ophain qui a accroché Waterloo et jouer Perwez qui voudra bien fêter son titre. Le tout avec un effectif réduit. Ce sont des éléments auxquels il faut tenir compte. On reçoit maintenant Lasne-Ohain qui a besoin de points et que je respecte. C’est un adversaire à prendre au sérieux." (...)