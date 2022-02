"Qui de la fougue ou de l’expérience l’emportera ?", la question est posée et pas simplement par le coach François. Remis en selle après un bon match à Profondeville, les Castors donnent la réplique ce samedi (17 h) au BCGL. C’est un second derby d’affilée pour les Genappoises qui ont entamé l’opération renouveau avec la présence d’un nouveau coach.

Avec le retour de Grishina, Thierry Etien récupère de la taille et l’expérience qui va avec l’inusable Natalia. Le retour de la créatrice Amandine Museur est imminent mais la joueuse se contente toujours de trottiner. Il sait que son équipe (qui avait pourtant posé des problèmes aux Rongeuses à l’aller) ne part pas avec les faveurs des pronostics. "Braine, c’est un gros réservoir, c’est jeune, athlétique et ça court. Il y a dans cette équipe des filles avec de belles qualités. Des joueuses qui nourrissent l’espoir d’un jour évoluer plus haut." (...)