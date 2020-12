Après les tumultes vécus ces dernières années, marquées par le départ des investisseurs coréens partis tout en laissant le club dans de grosses difficultés financières, et le passage d’Aubry De Koster qui n’a pas été à la hauteur des espérances, l’AFC Tubize souhaite revenir aux fondamentaux, aux vraies valeurs qui ont permis au club de gravir les échelons les uns après les autres pour atteindre la D1. Cette semaine, une nouvelle équipe dirigeante a été mise en place, composée de Raymond Langendries (président), Michel Querton (manager), Michel Lekime (correspondant qualifié et trésorier général), Théo Buelinckx (superviseur technique), Olivier Langendries (gestion sportive&relations presse), Khalid Karama (coach), Olivier Peers (event), Sébastien Pissens (numérique), Philippe Gallée, Véronique Renard et Eddy Brogniez (JSO). L’occasion pour nous de faire le point sur ce nouveau projet en compagnie de Raymond Langendries.