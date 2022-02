Rebecq en manque de réussite face à Couvin Brabant Wallon Adrien Stouffs © Eda

Le manque de réussite et de réalisme auront couté deux points à des Rebecquois pourtant bien supérieurs dans le jeu que les valeureux Couvinois.



Tout avait pourtant très bien commencé pour des Rebecquois inspirés, dès la trentième seconde de jeu, qui, à la suite d’un excellent débordement d’Anthony Bova qui trouvait Moussa Traore, déjà à la bonne place, prirent l’avantage. On pensait alors les Rouge et Blanc sur du velours pour le reste de la rencontre, surtout quand on connaît la situation plus que délicate de leurs adversaires du soir, qui n’ont plus remporté la moindre rencontre depuis des mois. (...)