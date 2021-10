Luigi Nasca et ses hommes iront à Couvin pour reproduire la même prestation que le week-end dernier et s’installer dans la régularité.

Une semaine après la belle prestation face à Jette et la convaincante victoire 5-2, la RUS Rebecquoise a démontré ses qualités et a réamorcé la bonne spirale du début de saison, comme s’en satisfait Luigi Nasca. “ La machine n’était pas enrayée. Les deux résultats moins bons des dernières semaines n’étaient que des concours de circonstances. Nous avons été très consistants et c’est probablement l’un de nos meilleurs matchs dans lequel nous avons été présents de la première à la dernière minute. Notre cheval de bataille maintenant doit être de reproduire chaque semaine une telle prestation et d’être régulier dans l’intensité mise dans nos rencontres. ”

Une régularité qui devra donc être confirmée face à Couvin-Mariembourg, dans une rencontre où Luigi Nasca redoute la fougue, la vitesse et la jeunesse de l’équipe adverse. “ C’est une très belle équipe et une habituée de la série. Ils ont recruté quelques jeunes joueurs venus de D1. Sur leur terrain synthétique, leur vitesse et leur jeunesse seront difficiles à manœuvrer. Mais on doit être clair, dans cette série chaque match est compliqué et chaque week-end il faut prester pour s’adjuger les trois points. Nous n’échapperons pas à cela ce soir. ”