Après avoir éliminé le Cercle de Bruges, les pensionnaires de D2 amateurs rêvaient d'une affiche.

Mardi, Rebecq s'est placé sur la carte du football belge en éliminant le Cercle de Bruges. Un véritable exploit pour ce club issu de D2 amateurs et qui ne compte aucun professionnel dans son effectif.





48 heures après avoir écrit l'une des plus belles pages de son histoire, le club rêvait d'une grosse affiche au moment du tirage au sort. Et le sort a été plus que généreux avec les Rebecquois puisqu'ils affronteront le Standard de Liège!