Pascal Delmoitiez est un personnage bien connu du football amateur. Longtemps impliqué au sein du Stade Brainois, il est aujourd'hui le délégué de l'équipe première de la nouvelle Royale Union Tubize-Braine, en D2 ACFF

"Le rôle de bénévole est d'accompagner l'équipe première et tout faire pour que les joueurs soient dans un climat de sérénité avant de jouer leur rencontre", explique-t-il au micro d'ACFF Actu, l'émission hebdomadaire de la fédération francophone de football diffusée chaque vendredi soir via sa page facebook.

Ce grand collectionneur des livres ou d'objets ayant trait au football est avant tout un amoureux du ballond rond et de son milieu. "Pour moi, le football est une école de la vie. Et on y rencontre des personnes de tous les horizons. Et, pour moi, ça, c'est très important. Surtout au niveau social."

Et de conclure: "Bénévole est un mot qui, malheureusement, est en train de disparaître. Tant qu'on peut faire les choses bénévolement, il faut le faire..."