C’est avec un grand plaisir que les joueurs et le staff de la RUS Rebecquoise se sont retrouvés ce lundi soir pour une première reprise, qui sera longue de trois semaines.

Bien plus que le début de la préparation pour la saison prochaine, cette première séance avait surtout des airs de retrouvailles après de nombreux mois sans contact avec les coéquipiers ou le terrain. "Préparer son sac, programmer ce premier entraînement, ce sont des sensations que nous avions pratiquement oubliées. Et je peux vous dire que ce premier entraînement, il était prêt depuis longtemps, tellement nous attendions ce moment avec impatience. Revoir certains de mes anciens joueurs et ceux qui ont fait des sacrifices pour accepter le challenge, c’est un grand bonheur", confie Luigi Nasca.