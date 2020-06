Marc Hofmans et l’AFT Brabant travaillent à l’élaboration d’un calendrier des tournois pour cet été.

"Beaucoup de joueurs nous contactent car ils ne trouvent pas de tournois en ligne mais nous travaillons actuellement sur le calendrier. Quelques clubs ont supprimé leur tournoi d’été mais d’autres sont en train de rentrer les demandes. Nous attendons la confirmation de tous afin de proposer une ébauche de calendrier qui soit la plus équilibrée possible", nous affirme Marc Hofmans, le président de l’AFT Brabant.



270 demandes en une journée à l'Argayon



Car la demande est là, comme l’a prouvé le succès rencontré par l’ouverture des inscriptions pour un tournoi organisé à l’Argayon. "La demande est grande, avec par exemple l’Aragon qui a reçu 270 inscriptions en l’espace d’une journée seulement."



Pour organiser des tournois, tout un protocole sanitaire a été transmis par l’AFT aux clubs afin de respecter les mesures d’hygiène imposées par le gouvernement (gel hydroalcoolique à disposition, distance de sécurité pour le juge-arbitre, limite du nombre d’inscrits, plages horaires plus larges, pas de remises de prix, lavage des mains pour les joueurs…).



Du côté de l’AFT Brabant, on a également laissé la possibilité aux clubs d’élargir la durée des tournois. "Afin de pouvoir accueillir un grand nombre d’inscrits et de tenter de rattraper les pertes des dernières semaines, nous permettont aux clubs de débuter les tournois dès le jeudi et de les terminer le lundi ou le mardi si cela est nécessaire."



Le monde du tennis revit peu à peu. Après avoir accueilli leurs membres dès le 4 mai, les clubs ont appris la tenue des interclubs pour le mois d’août. Et à l’heure actuelle, ce sont les tournois qui s’apprêtent à effectuer leur retour, de quoi rythmer la vie des clubs de tennis qui ont bien souffert pendant le confinement.Si des tournois ont déjà débuté dans les provinces de Hainaut et de Luxembourg par exemple, les amateurs de tennis brabançons devront patienter encore quelques jours avant de s’aligner en compétition. L’un des premiers tournois débutera d’ailleurs dès le week-end prochain à Laeken mais d’autres seront bientôt annoncés sur le site de l’AFT Brabant.