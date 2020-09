Après des mois d’arrêt, marqués par une crise sanitaire et un nombre incalculable de recours devant les tribunaux, le football reprend petit à petit ses droits. Si les championnats de Nationale 1, D2 et D3 ACFF devront encore patienter (au moins) une semaine, le football provincial effectue sa grande rentrée ce week-end. Une reprise pleine d’incertitudes, de questions mais qui doit aussi être faite de plaisir, comme nous l’a confié Marc Roosens, le secrétaire du CP Brabant, prêt à vivre ce qui sera certainement la saison la plus spéciale de sa carrière.



(...)