Le football provincial est de retour. Les clubs se réjouissent, le CP Brabant aussi.

Marc Roosens, content de voir le football provincial reprendre ses droits ?

"Je ne suis pas content, je suis très heureux. Ça nous avait manqué."

Ces derniers mois ont été difficiles pour les clubs, comme pour le CP Brabant

"Comme partout ailleurs dans notre société, ces mois ont été difficiles. Nous aussi nous avons dû mettre des personnes en chômage économique. Même si la saison n’a pas été de tout repos avec cette gestion des matchs reportés, cette incertitude quant à la reprise et puis cette décision de décréter une saison blanche. Nous sommes heureux d’enfin reprendre le chemin de la compétition."

Une saison qui signe le retour du tour final. Une bonne chose ?

"Personnellement, ça ne me plaît pas car je n’en vois vraiment l’intérêt. Peut-être que ça attire du monde dans certaines régions et offre une manne céleste mais ce n’est pas le cas en Brabant. Les tournois de jeunes attirent bien plus de monde et ces matchs supplémentaires de l’équipe première vont venir perturber les tournois de jeunes du mois de mai. Sans oublier les réclamations et les procédures à rallonge qui accompagnent désormais chaque fin de saison…"

L’an dernier, un match était reporté dès qu’un cas de Covid était signalé, qu’en sera-t-il cette saison ?

"Aucune directive de l’ACFF ne prévoit de reporter un match pour un cas de covid. Les gens ont eu le temps de se faire vacciner, les clubs sont censés être prudents et appliquer les principes de base."

Au-delà de ça, le principal sera de retrouver le plaisir d’aller au football, non ?

"Cette période compliquée nous a permis de constater que le sport provincial a aussi un rôle social important, le football peut-être encore plus de par sa convivialité, ses buvettes et le fait que ce soit un sport d’équipe. Je dirais à chacun de surtout savourer ce plaisir de se revoir et s’amuser."