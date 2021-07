L’heure est aux derniers préparatifs et balisage du trail. Pourtant, Laurent Saublens, organisateur du trail du BW, nous accorde un temps précieux.

Ce dimanche, au départ de Grez-Doiceau, il pourra compter sur 600 participants au départ de son trail. "On verra combien ils seront au final… Les mesures sanitaires se sont assouplies mais nous allons faire attention. De base, on organise le trail en octobre mais nous avons changé nos plans. Pour moi, on peut courir toute l’année, c’est ça qui fait le charme de ce sport" , lâche la tête pensante de ce projet. "Il y aura quatre parcours distincts (5km, 15km, 32km, 45km) et chaque coureur y trouvera son compte. Même si le Brabant wallon n’est pas considéré comme tel, on veut prouver qu’il est également une terre de trail".