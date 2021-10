© Moisse

Grand moment pour tous les membres du RRC Waterloo et plus particulièrement pour les jeunes du club qui ont eu droit à la visite de Roberto Martinez et Mehdi Bayat lors de la présentation des équipes de jeunes.Le sélectionneur national a pris le temps pour signer des autographes, poser pour quelques photos mais qui a également bravé la pluie pour rejoindre les équipes de jeunes sur le terrain lors de leur présentation.Un moment que les jeunes Waterlootois et leurs parents ne sont pas prêts d'oublier.