Les Crêtes La Hulpoises font partie de ces épreuves historiques. Nées à une époque où on parlait de jogging plutôt que de running et où courir était loin d’être un phénomène à la mode. Mais près de 40 ans plus tard, les Crêtes sont toujours là. Avec une trace quasi inchangée et une convivialité préservée.

Après avoir dû faire l’impasse en 2020, la classique automnale aura lieu pour la 39e fois dimanche à 11h. Avec un parcours de 17,9 km qui n’a pas pris une ride malgré l’émergence du trail et la multiplication des rendez-vous. L’épreuve, réputée pour ses bosses et ses passages par la Forêt de Soignes et le Parc Solvay, a son succès et ses fidèles.

Une première en chaussures de gym…

Parmi eux, Rolande Grossen. À 73 ans, cette citoyenne de La Hulpe n’imagine pas un dimanche de mi-octobre autrement que baskets aux pieds pour aller courir les Crêtes. Ce week-end, elle prendra d’ailleurs part à l’épreuve pour la 38e fois. (...)