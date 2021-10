Habituellement, lorsque vous arrivez sur le lieu de départ d’une course à pied, la grande majorité des participants s’active aux abords de la course pour peaufiner son échauffement. Ce dimanche, c’est à la buvette que les joggeurs attendaient avant de prendre le départ des, 5, 10 et 20 km du BW, dont les conditions dantesques ne donnaient pas vraiment envie de mettre un pied dehors. Même aux plus courageux. “Il a fallu un peu de courage pour sortir de son lit au vu de la pluie et des grosses rafales de vent annoncées. Après avoir retiré notre dossard, il fallait également trouver la motivation pour partir à l’échauffement”, nous glissait Benoit Zimmer, qui avait parcouru les 266 km du tour du Brabant wallon en mai derniers en compagnie de ses comparses de 3RunMan.

Une fois sur le parcours, les joggeurs ont dû braver ces conditions dantesques. (...)