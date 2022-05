Ce samedi, avec une météo agréable, le Challenge du Brabant wallon quittait la dixième province pour une manche à Sombreffe avec la douzième édition du jogging local.

Ils étaient un peu plus de 400 joggeurs à avoir effectué le déplacement et dans le peloton, on retrouvait Romain Deblander, qui monte en puissance depuis le début de la saison sans pour autant, jusqu’ici, parvenir à décrocher sa première victoire de la saison sur le Challenge du Brabant wallon.

C’était sans compter sur une prestation cinq étoiles avec au bout des 12,5 kilomètres une victoire qui fait du ben au moral, que le jeune homme peut savourer. (...)