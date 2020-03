L'épreuve du JC Ronvau a attiré 409 participants ce samedi. Les absents avaient, comme toujours, torts.

Désormais, du moins en 2020, en dehors du Challenge du Brabant wallon, la 29e édition de La Chaumontoise n'a pas connu le succès habituel ce samedi. Pourtant, le soleil était de la partie, le parcours était identique. Mais voilà, le joggeur est ainsi fait... S'il est vrai que les épreuves du Challenge du Brabant wallon sont conviviales, ce n'est pas car Chaumont n'en fait plus partie que l'épreuve a perdu son charme, ni que les organisations en dehors du Challenge ne valent pas le déplacement. Soit...

Avec 409 participants, c'est donc moins de la moitié en participation, par rapport à l'année passée pour le JC Ronvau qui avait pourtant mis les petits plats dans les grands ce samedi.

On retrouvait le local Romain Paul qui, déçu de ne pas avoir pu disputer le semi-marathon de Paris le week-end dernier, épreuve qui était un objectif, s'est rabattu sur La Chaumontoise dont le parcours passe à quelques centaines de mètres de son domicile... Le Chaumontois n'a pas laissé passer l'occasion. "Ca ma fait plaisir de la gagner même si j'aurais préférer la gagner quand elle était encore dans le Challenge qui est pour moi un objectif. Je connais bien le parcours, j'ai mis les trails, je n'avais pas envie de prendre le risque de glisser. J'ai eu une grosse semaine d'entraînement, plus de 100 kilomètres, ce que j'ai rarement fait. Donc, c'était une course sur la fatigue. Je n'ai pas forcé en raison de ces jambes pas assez fraîches mais je suis content des sensations, je sens que je progresse encore!"

A la seconde place, on retrouve Romain Deblander avant un autre chaumontois, Alexis Matthys. Marie Cerckel s'impose chez les dames.