Elle avait déjà fait le tour de l’Europe en tant que joueuse. Dans le costume d’assistante-coach, Ciappina (33 ans) ne semble pas vouloir s’arrêter en si bon chemin. Après une préparation qui s’est déroulée en Belgique et en Allemagne, elle a accompagné la sélection belge U20 au tournoi Challenger FIBA en Bulgarie.

"Avec le Covid, ce n’était pas un vrai championnat d’Europe avec un podium pour les meilleures et une rétrogradation dans une autre division pour les plus faibles. Il y avait donc cinq matchs face à cinq autres pays. Il n’y avait peut-être pas de pression sur papier mais chaque équipe a fait ça très sérieusement", observe Romina qui a travaillé sous l’autorité de Arvid Diels.

La native d’Etterbeek qui a grandi à Overijse et évolué au Rebond Ottignies était en terrain de connaissance avec le coach anversois. "Arvid, je l’ai eu comme coach alors que je jouais en équipe nationale U16, U18 et U20. On se connait bien. On avait aussi joué avec mon équipe de Keltern face au SKW en EuroCup. On est toujours resté en contact. Il m’avait déjà sollicité par le passé pour travailler en club et en équipe nationale Jeunes avec lui. Ici, la Fédé voulait un 3e coach."