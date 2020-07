Il y a des clubs qui n'ont pas de temps à perdre. C'est apparemment le cas du KSV Roeselare, désormais sous pavillon chinois ! Le club flandrien a enregistré les signatures dans la journée de Nermin Zolotic (Gand), Nicaise Kudimbana (Braine) et Samuel Gueulette (Tubize). Le médian de 20 ans, qui a participé à 14 rencontres avec les Tubiziens l'an dernier, quitte les Sang & Or un an après son arrivée.

Il rejoint donc une équipe qui vient de descendre en Nationale 1, division qu'il connait bien. Roulers espère rebondir directement en Proximus League après un exercice 2019-2020 catastrophique.