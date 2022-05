Rugby: La Hulpe a gagné le titre en défense Brabant Wallon Olivier Talmas © sportkipik.be

Alors qu’elles sont d’habitude plus performantes en attaque, les La Hulpoises ont su faire le gros dos pour remporter un match très fermé.



L’équipe féminine de La Hulpe a remporté son huitième titre de championne de Belgique en s’imposant 5-0 contre le Kituro au terme d’un match très fermé. Émilie Musch a inscrit l’unique essai de cette finale après quelques minutes de jeu. "On a réussi à marquer puis on a défendu pour ne pas encaisser, résume Alex Palacci. (...)