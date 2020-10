Après un départ canon des locaux (10-0 après 3 minutes), les débats s’équilibraient au stade du Brésil. Les deux numéros 10 étaient les principaux animateurs de cette première période. Au retour aux vestiaires, le score affichait 19-19 : un essai transformé et quatre pénalités de chaque côté !

En deuxième période, les locaux étaient les plus appliqués et efficaces. Après un quart d’heure sans évolution au score, les locaux faisaient le trou sur essai transformé. Malgré une pénalité transformée par Soignies, ramenant le score à 26-22, La Hulpe n’était plus jamais rejointe au score. Deux nouvelles pénalités du buteur maison donnaient dix points d’avance à La Hulpe, qui gérait son avance au score jusqu’au coup de sifflet final.

Pour La Hulpe, ce premier match de championnat sera donc une victoire. “On la voulait depuis sept mois", lâchait le botteur local Louis De Moffarts. "On se devait de remporter ce match pour nous, pour nos supporters. Je pense qu’ils en avaient autant envie que nous. C’est surtout une belle récompense pour le travail abattu.”

La Hulpe – Soignies : 32-22 (MT 19-19).