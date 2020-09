Les attaquants de Jette et de Braine comptent alimenter le marquoir lors de leur opposition à distance.

Le duel de ce samedi entre le RSD Jette et le RCS Brainois offre une opposition entre un promu en D2 ACFF et une équipe qui fera tout pour jouer les premiers rôles un échelon plus bas. Avec la montée dans le viseur. C’est aussi un duel à distance entre deux buteurs redoutés par les défenseurs qui rêvent de poursuivre leur route vers un éventuel match de gala face à une D1A en 16es de finale.

D’un côté, on retrouvera Ivan Ruiz. De l’autre, Michaël Roulez. Deux attaquants qui comptent marquer de leur empreinte cette rencontre. “Inscrire un but et valider la qualification ? Et pourquoi pas plusieurs buts ?” rétorque avec le sourire l’attaquant de Jette.

“Si je ne marque pas et que l’équipe gagne ses cinq prochains matchs, ça me va aussi. Même si en tant qu’attaquant, l’envie de marquer des buts est là et que j’espère pouvoir trouver le chemin des filets”, répond le buteur brainois. (...)