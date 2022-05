Après ceux de Villers et de Braine B, il n’y a pas eu de troisième miracle pour Waterloo. Arrivés en finale du tour final grâce à un fameux concours de circonstances, les hommes de Laurent Dricot sont cette fois tombés sur un os. "Nous sommes passés deux fois par le chas de l’aiguille, on était prévenus, on savait que ce serait compliqué mais on se retrouve menés 0-1 après deux minutes de jeu (but de Lachapelle) et j’attendais une autre réaction, regrette le coach du Joli-Bois. Maintenant, le penalty raté (via Patureau qui a manqué une Panenka à l’heure de jeu) a fait la différence. Il y a déjà eu ce penalty raté en fin de rencontre à Villers, ce sont des détails, mais qui portent à réflexion."