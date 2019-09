Près de 4000 joggeurs ont envahi la cité aclote ce dimanche.

On attendait énormément de monde pour cette nouvelle édition du semi-marathon de Nivelles, la foule a bel et bien répondu présent ce dimanche matin. Des courses pour enfants au très attendu semi-marathon en passant par le 5 km et le 10 km, il y avait énormément de monde sur la ligne de départ mais aussi tout au long du parcours et sur la ligne d’arrivée où les spectateurs étaient présents pour encourager les participants dans leur effort. « C’est génial de voir Nivelles se mobiliser de la sorte pour un événement qui est devenu un rendez-vous incontournable », nous confiait Paul.

Une course qui est allée très vite puisque les organisateurs pouvaient compter sur les présences de quelques pointures de la discipline. Et comme attendu, le Kenyan Isaac Kipkemboi s’est montré le plus rapide sur le semi-marathon, bouclant les 21 km en 1h et 4 minutes, devançant au passage Willem Van Schuerbeeck et Régis Thonon.

« Je suis très content de mon temps et de ma course. J’ai fait ce que je voulais faire », a confié le lauréat sur la ligne d’arrivée.

Un vainqueur suivi par des milliers d’autres joggeurs, tous heureux d’avoir bouclé leur distance respective et déjà tourné vers la prochaine édition pour laquelle de très nombreux d’entre eux seront à nouveau présents.





Revivez toute la course en vidéo